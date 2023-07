1 Nicht zu fassen: Italien ist schon wieder nicht bei der WM dabei. Foto: dpa/Antonio Calanni

Nach der desaströsen Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien ist Italien nicht bei der WM dabei – und das als amtierender Europameister.









Die Nacht von Palermo wird in Italien für immer unvergessen sein. In der Nachspielzeit erzielt der Fußballzwerg Nordmazedonien das siegbringende 1:0 – und schon ist alles aus! Wir bereits vor vier Jahren qualifiziert sich Italien nicht für die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft. Diesmal als amtierender Europameister! Und als viermaliger Weltmeister! Vom „Disastro Italia“, schrieb die Zeitung „Gazzetta dello Sport“, und der Abwehrroutinier Giorgio Chellini brachte es ebenso auf den Punkt: „Wir sind am Boden zerstört.“