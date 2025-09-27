Italien: Polizei hebt in Italien enorme illegale Zigarettenfabrik aus

1 In Italien wurde eine riesige illegale Zigarettenfabrik ausgehoben. (Archivbild) Foto: Christoph Sator/dpa

300 Millionen Zigaretten zum Vertrieb in der EU: Südlich von Rom wird unter der Erde eine Anlage entdeckt, mit der mutmaßlich mehr als eine halbe Milliarde Euro Steuern hinterzogen wurden.











Link kopiert



Ancona - In Italien hat die Polizei eine illegale Fabrik mit 300 Millionen Zigaretten ausgehoben, die auch fürs europäische Ausland bestimmt waren. Die unterirdische Anlage, die sich unter einem vermeintlich leerstehenden Logistikzentrum verbarg, wurde in der Nähe von Cassino entdeckt, etwa zwei Autostunden südlich von Rom. Es gab eine Festnahme. Zugleich wurden Vermögenswerte von mehr als 50 Millionen Euro beschlagnahmt.