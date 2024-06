Italien: Meloni und der Mann rechts von ihr

1 Vom Macher zum Getriebenen: Matteo Salvini mit Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni. Foto: imago/Stefano Carofei/Avalon

Giorgia Meloni hat die Europawahl in Italien haushoch gewonnen und ihr pragmatisches Image gefestigt. Lega-Chef Matteo Salvini rückt derweil immer weiter nach rechts – und damit in die Bedeutungslosigkeit.











Wenn gar nichts mehr geht: Tiere ziehen immer. „Lass sie nicht zurück – in diesem Sommer kommen sie mit dir mit“, steht prominent im Banner auf Matteo Salvinis Facebook-Seite. Gekrönt ist die Aufforderung mit den bittenden und ernsten Augen des Haustierpärchens Hund und Katze. Vor den Sommerferien füllen sich in Italien immer wieder die Tierheime. Die Vierbeiner stören wohl bei der Urlaubsplanung. Salvini will sie retten – aber vor allem muss er sich gerade selbst vor der drohenden Bedeutungslosigkeit in Sicherheit bringen. Die Erfolgsaussichten dafür sind allerdings gering.