Italien: Keine Athleten als Fahnenträger bei Paralympics-Eröffnung

Bei der Paralympics-Eröffnung in Verona tragen am Freitag Freiwillige die Flaggen. Doch Athleten bleiben der Feier nicht nur aus logistischer Gründen fern.
Verona - Bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Italien werden am Freitag keine Athletinnen und Athleten als Fahnenträger für ihre Länder auftreten. Stattdessen übernehmen Freiwillige im römischen Amphitheater in Verona diese Rolle, wie das Internationale Paralympische Komitee (IPC) der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ziel sei es, "Einheitlichkeit zwischen den Delegationen zu gewährleisten".