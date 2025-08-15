Italien: In der Via Pietro residiert Mailands Matriarchat

Vor 50 Jahren wurde die erste Frauenbuchhandlung Italiens gegründet. Bis heute hält die Libreria Delle Donne die feministischen Ideen ihrer Gründerinnen lebendig.
Giordana Masotto greift ihren Gast am Arm und zieht ihn von einer Ecke des Ladens in die andere. Fragen sind überflüssig, es sprudelt nur so aus der 78-Jährigen. „Hier unten“, sagt sie und deutet auf eine Wendeltreppe in den Keller, „ist unser Schatz“. Was dort lagert sei sehr gefragt „für Universitätsarbeiten, Dissertationen und sonstige Forschung“. Es ist ein umfangreiches Archiv feministischer Literatur.