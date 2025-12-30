Italien: Fast 100 Menschen nach Seilbahn-Unfall evakuiert

1 Nach dem Unfall mussten fast 100 Menschen aus dem Skigebiet evakuiert werden. Foto: -/Vigili del Fuoco/dpa

Nach einem Unfall an einer Seilbahn sitzen fast 100 Menschen in den Alpen fest. Mit zwei Helikoptern müssen sie ins Tal gebracht werden. Die komplizierte Aktion zieht sich über Stunden.











Nach einem Unfall an einer Seilbahn in den italienischen Alpen sind fast 100 Menschen aus einem hoch gelegenen Skigebiet evakuiert worden. Wie die Bergwacht mitteilte, prallte eine Kabine der Seilbahn mit hoher Geschwindigkeit gegen die Barriere der Bergstation unweit der Gemeinde Macugnaga an der Grenze zur Schweiz. Vier Menschen wurden leicht verletzt.