Italien: Deutscher Urlauber am Comer See tot aufgefunden

1 Leichenfund am Comer See (Symbolbild). Foto: Bernhard Krieger/dpa-tmn/Bernhard Krieger

Ein deutscher Tourist kommt abends von einem Wanderausflug nicht zurück. Nach stundenlanger Suche wird seine Leiche im Wald entdeckt – vermutlich Herzversagen.











Am Comer See in Oberitalien ist nach Angaben der Polizei ein deutscher Urlauber tot aufgefunden worden, der nach einer Wanderung nicht mehr zurückgekehrt war. Der Mann war am Montagabend als vermisst gemeldet worden. Nach stundenlanger Suche wurde seine Leiche schließlich in einem Waldgebiet in der Nähe der Gemeinde Barni entdeckt, im Hinterland des Touristenortes Bellaggio.