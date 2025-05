Deutscher stirbt in Rom bei E-Roller-Unfall mit Auto

Der 27-Jährige war im Norden der italienischen Hauptstadt unterwegs, als es zu dem tödlichen Unfall kam. Die genauen Umstände des Geschehens sind noch unklar.











Ein Deutscher ist in Rom nach einem schweren Unfall zwischen einem Elektroroller und einem Auto ums Leben gekommen. Die genaue Identität des 27-Jährigen wird laut Polizei derzeit noch ermittelt. So sei noch unklar, ob es sich um einen Touristen handelt oder ob der Mann in Rom wohnte.