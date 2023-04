1 Ein Deutscher ist in Italien mit einem motorisierten Gleitfallschirm abgestürzt. Foto: imago images/Panthermedia/designpics

Ein Deutscher ist Medienberichten zufolge beim Absturz seines motorisierten Gleitfallschirms in Italien kurz nach dem Start abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann startete am Freitagnachmittag nordöstlich von der Stadt Fermo in der mittelitalienischen Region Marken mit einem Gleitfallschirm mit Rucksackmotor, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Samstag berichtete.

Einer ersten Rekonstruktion zufolge stieg demnach der Gleitschirm kurz nach dem Start schnell auf, verdrehte sich anschließend und stürzte letztlich aus einer Höhe von rund 50 Metern zu Boden.

Nach dem Absturz waren Einsatzkräfte umgehend zur Geländesicherung vor Ort, hieß es weiter. Für den deutschen Mann, der demnach in den letzten Tagen in der Gegend Urlaub machte, kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die genauen Umstände des Unfalls waren zunächst unklar.