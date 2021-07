15 Leonardo Spinazzola verletzte sich im Viertelfinale schwer. Foto: AFP/MATTHIAS HANGST

Leonardo Spinazzola war der tragische Held beim Sieg von Italien im EM-Viertelfinale gegen Belgien. Der Abwehrspieler zeigte einmal mehr eine starke Leistung, verletzte sich am Ende der Partie aber schwer. Nun meldete er sich auf Instagram.

München - Italiens Fußball-Nationalspieler Leonardo Spinazzola hat sich nach seiner schweren Verletzung zu Wort gemeldet und eine schnelle Genesung angekündigt. „Ich kann euch nur sagen, dass ich bald zurück sein werde! Da bin ich sicher!“, schrieb der 28-Jährige am Samstag auf Instagram.

Lesen Sie hier: Italienische Fans sorgen für Jubelstürme in Fellbach

Der Linksverteidiger war am Freitag beim 2:1 der Italiener im EM-Viertelfinale gegen Belgien mit Verdacht auf einen Riss der linken Achillessehne unter Tränen ausgewechselt worden. Am Samstag verließ der Profi der AS Rom mit dem Teamarzt das Teamquartier in Florenz und sollte in Rom untersucht werden.

Halbfinale gegen Spanien

„Leider wissen wir alle, wie es gelaufen ist“, schrieb Spinazzola mit Blick auf die Geschehnisse des Vortages. „Aber unser azurblauer Traum geht weiter und mit dieser großartigen Gruppe ist nichts unmöglich.“ Die Azzurri treffen am Dienstag im EM-Halbfinale auf Spanien, Spinazzola wird dann wohl nicht dabei sein.

Lesen Sie hier: „Warum, for heavens sake, geben die Ihre Hosen ab?!“

Der bei dieser EM bislang so starke Profi bedankte sich bei seinen Teamkollegen für ihre Unterstützung und Aufmunterung. Nach der Partie hatte die Mannschaft Spinazzola im Teambus und Flugzeug mit Sprechchören gefeiert.