Ein 83 Jahre alter deutscher Tourist ist am Freitag in einem schwer zugänglichen Gebiet auf der italienischen Insel Vulcano in der Nähe des Vulkankraters unterwegs. Er stürzt und erleidet schwere Verletzungen.

Bei einem Sturz auf der italienischen Vulkaninsel Vulcano im Mittelmeer hat sich ein 83 Jahre alter Urlauber aus Deutschland schwer verletzt. Der Mann musste mit dem Hubschrauber zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Messina auf Sizilien geflogen werden, wie die Bergwacht am Samstag mitteilte. Vulcano gehört zur Gruppe der Liparischen Inseln und liegt etwa 20 Kilometer von Sizilien entfernt.

Erhebliche Verletzungen an Kopf und im Gesicht

Nach Angaben der Rettungsdienste war der deutsche Tourist am Freitag in einem schwer zugänglichen Gebiet in der Nähe des Vulkankraters unterwegs. Dort sei er gestürzt und habe sich erhebliche Verletzungen am Kopf und im Gesicht zugezogen. Zum Herkunftsort des Mannes machte die Bergwacht keine Angaben.

Vom Namen der Insel Vulcano ist das Wort Vulkan abgeleitet. Im alten Rom galt die Insel als Schmiede des Vulcanus, des römischen Gottes des Feuers. An ihrem höchsten Punkt ragt sie etwa 500 Meter aus dem Meer.