IT-Problem im Flugverkehr: Eurowings-Flüge in Stuttgart gestrichen

Vor allem Eurowings musste am Freitag zahlreiche Verbindung von und nach Stuttgart streichen.

Wegen eines weltweit auftretenden Problems bei den Check-in-Systemen hat die Airline Eurowings zahlreiche Flüge am Freitag gestrichen. Einige davon hätten auch in Stuttgart landen oder starten sollen.











Das IT-Problem im Luftverkehr hat am Freitag weitreichende Folgen für den innerdeutschen Flugverkehr. Eurowings meldete am Mittag, dass man „innerdeutsche Flüge sowie Flüge von und nach Großbritannien bis Abflug um 15 Uhr streichen“ müsse. Das bleibt auch nicht ohne Folgen für den Betrieb am Flughafen Stuttgart. Dort hatte man am Morgen noch darauf gehofft, dass es lediglich zu längeren Check-In-Prozeduren und einzelnen Flugausfällen kommt.