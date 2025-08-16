IT-Panne im Kultusministerium: Wie viele zusätzliche Lehrkräfte kommen jetzt in den Kreis Göppingen?

Ein Fehler in der Software führte im Südwesten zu 1440 fälschlich unbesetzten Stellen. Nun soll nachbesetzt werden – auch im Landkreis Göppingen.
Im vergangenen Monat wurde eine gravierende IT-Panne im baden-württembergischen Kultusministerium bekannt: 1440 Lehrkraftstellen sind intern als belegt verbucht worden, obwohl diese nicht besetzt sind. Grund war ein Softwarefehler im internen Personalverwaltungssystem Dipsy – der bis in das Jahr 2005 zurückgeht. Diese Stellen sollen jetzt nachbesetzt werden. Laut dem Kultusministerium hat die Landesregierung dabei den Bedarf der verschiedenen Schularten berücksichtigt.