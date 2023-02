1 Die IT-Panne bei der Lufthansa sorgt in Stuttgart zu Verspätungen bei der Abfertigung (Symbolbild). Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Die Auswirkungen der IT-Panne beim Lufthansa-Konzern führen am Flughafen Stuttgart an diesem Mittwoch zu Verspätungen bei der Abfertigung. Diese erfolge händisch, sagte eine Sprecherin auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Passagiere sollten mehr Zeit für den Check-in einkalkulieren und früher am Flughafen erscheinen.“

Betroffen sind die Fluggesellschaften der Lufthansa-Gruppe, die von Stuttgart aus fliegen. Dies sind neben Lufthansa Eurowings, Swiss und Austrian Airlines. Ob die Fluggesellschaften auf verspätet abgefertigte Passagiere warten, sei „Sache der Airlines“.

Bauarbeiten führten zu der IT-Panne

Laut Lufthansa haben Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt die Probleme ausgelöst. Dabei sollen bereits am Dienstag mehrere Glasfaserkabel der Deutschen Telekom von einem Bagger durchtrennt worden sein. Nach einem Bericht des Portals hessenschau.de erfasste die Telekom-Störung den Großraum Frankfurt mit Schwerpunkten im Norden. Der Flughafen liegt im Westen der Main-Metropole.

Die Flugsicherung sperrte Frankfurt für Landungen, damit das Drehkreuz nicht mit Flugzeugen volläuft. Flüge würden etwa nach Nürnberg, Köln oder Düsseldorf umgeleitet, sagte ein Sprecher der Flugsicherung. Kurz darauf sagte die Lufthansa ihre sämtlichen Starts in Frankfurt ab.

In München wie auch am Frankfurter Flughafen stauten sich Passagiere und Flugzeuge. Die Fluggäste wurden auch nicht per Strichliste in die bereitstehenden Maschinen gelassen, weil nach Angaben des Personals wichtige Informationen zum Abflug fehlten. Von der Landesperre in Frankfurt sind auch internationale Flüge betroffen, sodass zahlreiche Umsteiger ihre Anschlüsse verpassen werden.

Ein Flughafen-Sprecher sagte mittags unserer Zeitung, der Flugbetrieb werde sich „am frühen Abend wieder stabilisieren“. Reisende sollten sich auf der Webseite und in der App von Lufthansa über den aktuellen Flugstatus informieren. Fluggäste mit Zielen in Deutschland könnten bis einschließlich Sonntag auf die Deutsche Bahn ausweichen – auch wenn ihr Flug zum Beispiel auf diesen Mittwoch datiert sei. Dafür müssten sie auf der Lufthansa-Webseite das Flugticket auf einen Zug umbuchen. Eine zusätzliche Erstattung leiste Lufthansa nicht.

Werden Lufthansa-Flüge auch nach Stuttgart umgeleitet?

Bis 13 Uhr mussten keine Lufthansa-Flüge nach Stuttgart umgeleitet werden, teilte der Flughafen Stuttgart mit. Bislang sei ein Zubringerflug von Stuttgart nach Frankfurt gestrichen worden. Ob dies mit der IT-Panne zusammenhänge, sei aber unklar.