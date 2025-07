IT-Panne bei Lehrerstellen: Kretschmann sieht Vertrauen in Staat erschüttert

1 Die Landesregierung musste einräumen, dass wegen einer schweren IT-Panne 1.440 Lehrerstellen versehentlich nicht besetzt worden seien. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Über Jahre dachte das Land, dass 1.440 Lehrerstellen besetzt seien - obwohl sie das nur auf dem Papier waren. Der Ministerpräsident spricht von einem gravierenden Fehler.











Aus Sicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat der Skandal um jahrelang nicht besetzte Lehrerstellen in Baden-Württemberg schwerwiegende Folgen. Es sei ein Fehler passiert, der höchst gravierend sei - vor allem für Schüler, Eltern, Lehrer und auch solche, die es werden wollten, sagte der Grünen-Politiker in Stuttgart. Für diese tue ihm das sehr leid. Der Fehler sei aber auch gravierend, weil er das Vertrauen in einen funktionierenden Staat erschüttern müsse, so Kretschmann.