It Girl Blonde: So bekommt man Sienna Millers begehrte Haarfarbe

Eine Haarfarbe, wie sie die "It Girls" dieser Welt tragen: "It Girl Blonde" ist der angesagteste Farbton des Sommers 2024. Darum wollen jetzt alle Sienna Millers lässig-coolen Boho-Chic beim Friseur.

"It Girl Blonde" ist ein heller, warmer Blondton, der an sonnige Tage und mühelose Coolness erinnert. Dieser Farbton sieht teuer aus, ohne dabei zu perfekt zu wirken - genau das Richtige für alle, die einen natürlichen, aber dennoch besonderen Look tragen wollen, der sich von anderen Haarfarben abhebt. Styling-Vorbild für diesen Haarfarben-Look ist Schauspielerin Sienna Miller (42). Sie sorgt auf den roten Teppichen und in den ersten Reihen der Fashion Weeks dieser Welt nicht nur mit ihrem modernen Boho-Chic, sondern vor allem mit ihrem weichen und strahlenden Blondton für Aufmerksamkeit. Eine Haarfarbe, die nun als der begehrenswerteste Blondton für den Sommer 2024 gilt:

Warum ist "It Girl Blonde" gerade jetzt so angesagt?

Der warme Blondton von "It Girl Blonde" passt perfekt zur sommerlichen Leichtigkeit. Die zarten Strähnchen verleihen dem Haar eine natürliche Ausstrahlung, die sowohl im Sonnenlicht als auch bei abendlichen Veranstaltungen zur Geltung kommt. Ob in der ersten Reihe einer Fashion Show oder beim Einkaufen im Supermarkt - dieser Look ist mühelos und passt zu jeder Gelegenheit.

Charakteristisch für "It Girl Blonde" ist, dass der Farbton der Strähnchen möglichst natürlich wirkt. Gearbeitet wird mit subtilen Highlights und Lowlights, die dem Haar Tiefe und Dimension verleihen. Wichtig ist zudem, dass bei "It Girl Blonde" warme, goldene Untertöne verwendet werden. Durch die Natürlichkeit der Farbtöne entsteht ein pflegeleichter Ansatz, der nicht ständig nachgefärbt werden muss.

Diese "It Girls" tragen den Look

Kate Moss, Chloë Sevigny und Sienna Miller setzten schon Anfang der 2000er Jahre Trends mit ähnlichen Blondtönen. Heute führen jüngere Stilikonen wie Lila Moss, Gigi Hadid und Hailey Bieber diese Tradition fort und zeigen, wie vielseitig und zeitlos "It Girl Blonde" sein kann. Trotzdem ist besonders Sienna Millers heller, weicher Blondton gefragt und wird oft als Inspiration für den Besuch beim Friseur herangezogen.

Für wen ist der Look geeignet?

"It Girl Blonde" ist ideal für alle, die bereits blondes Haar haben und dieses noch etwas aufhellen möchten. Eine gesunde und gut gepflegte Haarstruktur ist für den Färbeprozess von Vorteil, um den gewünschten strahlenden Look zu erzielen. Wer den Look von Sienna Miller kopieren möchte, sollte ein Foto von ihr zum Friseur mitnehmen und genau erklären, welche Aspekte des Farbtons besonders gefallen.

Pflege-Tipps für strahlendes Haar

Um den perfekten "It Girl Blonde"-Look zu erhalten, ist die richtige Pflege unerlässlich. Einmal pro Woche eine tiefenwirksame Haarkur anzuwenden, kann Wunder wirken. Die Kur sollte gut einwirken und anschließend ein Haarpflegeserum verwendet werden, um den Glanz zu maximieren. So bleibt das Haar gesund und strahlend - der Schlüssel, um stets wie ein echtes "It Girl" auszusehen.