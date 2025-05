"It Ends With Us"-Streit

1 Erscheint Taylor Swift bald vor Gericht? Foto: ddp/AFF

Sängerin Taylor Swift ist im "It Ends With Us"-Rechtsstreit als Zeugin vorgeladen worden. Ihr Team reagierte mit scharfen Worten darauf.











Die Spekulationen gibt es schon länger, nun ist es offiziell: Popstar Taylor Swift (35) wurde von Justin Baldonis (41) Anwälten als Zeugin in dem Rechtsstreit rund um den Dreh zum Film "It Ends With Us" ("Nur noch ein einziges Mal") vorgeladen. Das berichtet unter anderem "The Hollywood Reporter".