Istanbul: Weitere Festnahmen nach Tod von Mutter und Kindern

Nach dem Tod einer Mutter aus Hamburg und ihrer zwei Kinder sollen toxikologische Gutachten Aufschluss über die genaue Todesursache geben. Verdächtige werden dem Haftrichter vorgeführt.
Im Fall der in Istanbul gestorbenen Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder gibt es weitere Festnahmen. Dabei handele es sich um zwei Hotelangestellte sowie eine Person, die Schädlingsbekämpfung in dem Hotel der Familie durchgeführt habe, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Insgesamt seien nun elf Verdächtige in Gewahrsam. Vier werden dem Haftrichter vorgeführt - dabei handelt es sich um Verkäufer von Gerichten und Süßigkeiten.