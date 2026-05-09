1 DFB-Spieler Leroy Sané ist mit Galatasaray türkischer Meister (Archivfoto). Foto: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Galatasaray feiert die 26. Meisterschaft – und der deutsche Nationalspieler Leroy Sané ist mittendrin. Der türkische Rekordmeister kann einen Spieltag vor dem Saisonende schon jubeln.











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Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat mit Galatasaray Istanbul seine erste Meisterschaft in der Türkei gewonnen. Der Club verteidigte durch ein glückliches 4:2 (0:1) gegen Antalyaspor den Titel vorzeitig. Stadtrivale und Verfolger Fenerbahce gewann zwar mit 3:0 (1:0) bei Konyaspor, hat aber vor dem letzten Spieltag vier Punkte Rückstand. Für den Rekordchampion Galatasaray ist es die 26. Meisterschaft.