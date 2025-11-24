Istanbul: Gibt es einen neuen Vergiftungsfall?

1 Gibt es einen neuen Vergiftungsfall in Istanbul? Foto: Ahmed Deeb/dpa/Ahmed Deeb

Nach dem Tod einer Hamburger Familie in Istanbul mehren sich Hinweise auf weitere mögliche Vergiftungsfälle. Ein drei Jahre alter Junge sei im April gestorben, nachdem in der Nachbarwohnung eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt worden sei, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Es soll sich um dieselbe Firma handeln, die auch die Schädlingsbekämpfung im Hotel der Hamburger Familie durchführte.