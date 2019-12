1 Sophia Thomalla hält ihre Follower auf dem Laufenden Foto: imago images/Eibner

Sophia Thomalla präsentiert sich bei Instagram mit einer Schiene am Bein. Für sie offenbar kein Grund, um auf hohe Hacken zu verzichten.

Sophia Thomalla (30) setzt ihre schlanken, durchtrainierten Beine oft und gern in Szene - selbst wenn diese von einer Orthese geziert werden. Auf ihrem jüngsten Instagrambild schaut die 30-Jährige nicht gerade glücklich drein, ihr rechtes Bein wird von einer Schiene gestützt. Den Grund dafür nennt sie nicht. Auffällig aber: Trotz Beinorthese verzichtet das Model nicht auf seine Absatzschuhe. Selbstironisch kommentierte Thomalla das Bild mit den simplen Worten "Läuft bei mir".

Interessiert an Ganzkörpertraining für Kraft, Koordination und Beweglichkeit? Hier finden Sie das Buch "Crawling Fitness"

Zahlreiche Fans und Follower der 30-Jährigen sind besorgt, andere witzeln über die Situation. So schrieb etwa Silvio Heinevetter (35), Handballprofi und Partner von Thomallas Mutter Simone Thomalla (54), zu dem Foto: "Dann können wir ja im Partnerlook gehen." Er hat aktuell mit einer Verletzung des Innenbands zu kämpfen. Ob die 30-Jährige tatsächlich gesundheitlich angeschlagen ist, ist fraglich. Am Dienstag erst postete sie ein Bild von einem Filmset in Oderberg, Brandenburg. Eventuell gehört die Beinschiene ja zu ihrer neuen Rolle.