Der finale Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" gibt neue Hinweise auf Simone Ashleys Rolle. Offenbar tritt die Figur des "Bridgerton"-Stars in die Fußstapfen von Andy Sachs.
Der finale Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" scheint zu verraten, welche Rolle Simone Ashley (31) übernimmt. In einer Szene läuft die Figur des "Bridgerton"-Stars mit Anne Hathaway (43) als Andy Sachs durch die "Runway"-Redaktion. "Ich hatte früher deinen Job", erzählt Andy - ein Hinweis darauf, dass Ashley Miranda Priestlys (Meryl Streep, 76) neue Assistentin spielt.