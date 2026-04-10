Der finale Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" gibt neue Hinweise auf Simone Ashleys Rolle. Offenbar tritt die Figur des "Bridgerton"-Stars in die Fußstapfen von Andy Sachs.

Der finale Trailer zu "Der Teufel trägt Prada 2" scheint zu verraten, welche Rolle Simone Ashley (31) übernimmt. In einer Szene läuft die Figur des "Bridgerton"-Stars mit Anne Hathaway (43) als Andy Sachs durch die "Runway"-Redaktion. "Ich hatte früher deinen Job", erzählt Andy - ein Hinweis darauf, dass Ashley Miranda Priestlys (Meryl Streep, 76) neue Assistentin spielt.

"Ich durfte zur Pariser Fashion Week gehen und habe damals jede Menge Stücke aus der Chanel-Kollektion getragen", sagt Andy. "Hast du das alles noch", fragt Ashleys Figur, muss jedoch schockiert feststellen, dass Andy die Kleidung weggegeben hat. "Wer verschenkt Chanel?", wundert sie sich.

Andy soll "Runway" aus Krise retten

Zudem verrät der Trailer Details zu Andys neuem Job. Wie Miranda ihr eröffnet, soll sie "Runway" durch einen Skandal navigieren. Einblendungen zeigen den abgestürzten Aktienkurs des Modemagazins und eine Collage, in der Miranda als Lügnerin dargestellt wird. Die Chefredakteurin hat jedoch wenig Vertrauen in ihre ehemalige Assistentin, die Krise zu meistern. "Ich habe dich nicht eingestellt, und ich muss nur abwarten, bis du versagst", richtet sie sich an Andy, bevor sie ihr die Autotür vor der Nase zuschlägt und empfiehlt, mit der U-Bahn zu fahren.

Die Modechefin selbst befindet sich in einer angespannten Lage. Ihr Modemagazin steht vor der Herausforderung, sich im schwindenden Markt der Printmedien zu behaupten. Aufgeben kommt für sie offenbar nicht infrage. "Ich liebe meinen Job einfach", sagt sie mit einem Seufzer.

Kinostart in wenigen Wochen

Neben Anne Hathaway und Meryl Streep sind auch Emily Blunt (43) und Stanley Tucci (65) knapp zwei Jahrzehnte nach dem Original wieder mit von der Partie. Zu den Neuzugängen gehören unter anderem Lucy Liu (57), Justin Theroux (54), Pauline Chalamet (34) und Kenneth Branagh (65). "Der Teufel trägt Prada 2" läuft am 30. April in den deutschen Kinos an.