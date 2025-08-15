Ist Ricarda Lang schwanger?

Die bekannte Grünen-Politikerin (31) postete ein Urlaubsbild mit Anspielungen. Gemeinsam mit Ehemann Florian Wilsch (32) scheint es konkret in die Familienplanung zu gehen.

Ricarda Lang hat ihre Anhänger mit einem Urlaubsbild auf Instagram überrascht, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian Wilsch in entspannter Atmosphäre zeigt. In dem Beitrag erwähnt die prominente Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd, dass sie einige Tage im Urlaub verbringt und die Zeit mit Sonne, Schwimmen, gutem Essen und Lektüre genießt.

Sie bezeichnete das Bild scherzhaft als „perfektes Mama-und-Papa-WhatsApp Foto“, was bei ihren Followern sofort Spekulationen auslöste. Ein User fragte: „Oh, seid ihr zu dritt?“. Doch dann änderte Lang die Bildunterschrift umgehend in „Familien-WhatsApp-Chatfoto“ um.

Ricarda Lang: Familienfoto oder bald „Mama und Papa“?

In den Kommentaren stellte sie dann ausdrücklich klar: „Nein, wir sind nicht Mama und Papa.“ Der Scherz bezog sich offenbar lediglich auf die typische Ästhetik von Familienfotos in WhatsApp-Chats und wurde dann angepasst.

Eine schlanke Ricarda Lang mit Begleitung bei den Bayreuther Festspielen. Foto: IMAGO/BREUEL-BILD

Das entstandene Missverständnis war von Lang aber vielleicht nicht ganz unbeabsichtigt. Mit Ehemann Florian Wilsch sei sie bereits in der Kinderplanung, hatte sie die Fans kürzlich wissen lassen. Offenbar will das Paar gleich mehrere Kinder.

Ricarda Lang und Angela Merkel bei den Bayreuther Festspielen

Ein Jahr nach der Hochzeit am 17. August 2024 ist Ricarda Lang kaum wiederzuerkennen: Sie hat kräftig abgespeckt und zeigte sich lächelnd mit einem unbekannten Begleiter bei den Bayreuther Festspielen.

Ehemann Florian Wilsch durfte bei dem pompösen Musik-Spektakel, das nicht gerade als Avantgarde-Kunst gilt und von machen sogar als „antiquierte Deutschtümelei“ gesehen wird, offenbar zu Hause bleiben.

Zu den Gästen zählte in diesem Jahr aber auch Cem Özdemir mit seiner jungen Partnerin Flavia Zaka aus Kanada. Ex-Kanzlerin Angela Merkel gehört mit Gatte Prof. Dr. Joachim Sauer ohnehin zu den Stammgästen in Bayreuth und ist mit ihrem traditionellen Musikgeschmack offenbar nicht so disruptiv wie in anderen Bereichen. Beim Publikum insgesamt kommen die Wagner-Festspiele allerdings nicht mehr so gut an wie in der Vergangenheit. Dieses Jahr sind die Plätze laut Medienberichten nicht ganz ausverkauft.