Ist nach einem Jahr wieder Schluss?: Beziehungspause bei Sabrina Carpenter und Barry Keoghan?

Ist zwischen diesem gefragten Traumpaar schon wieder alles aus? Wie das US-Magazin "People" berichtet, sollen sich die Sängerin Sabrina Carpenter (25) und der Schauspieler Barry Keoghan (32) nach einem Jahr Beziehung wieder getrennt haben - zumindest vorübergehend. Das soll ein Insider, der dem Paar nahesteht, dem Magazin verraten haben: "Sie sind beide so jung und auf ihre Karriere fokussiert, also haben sie sich dazu entschieden, eine Pause zu machen." Eine offizielle Bestätigung der Trennung blieb bislang noch aus.

Zum ersten Mal wurden Carpenter und Keoghan zusammen im Dezember 2023 bei einem romantischen Dinner in Los Angeles gesichtet. Sie sollen sich Berichten zufolge ein paar Monate zuvor im September bei der Givenchy Show im Rahmen der Pariser Fashion Week kennengelernt haben. Offiziell wurde die Beziehung dann, als der für einen Oscar nominierte "Saltburn"-Star im Juni in Carpenters Musikvideo zu ihrem Hit "Please Please Please" auftauchte. Zuvor war er auch im April im Publikum bei ihrem diesjährigen Coachella-Auftritt gesichtet worden.

Steht die Karriere an erster Stelle?

Beide Stars haben in der letzten Zeit eine steile Karriere hingelegt. Während die US-Amerikanerin Sabrina Carpenter mit Songs wie "Espresso" inzwischen neben ihrer Kollegin Taylor Swift (34) zu den gefragtesten Musikerinnen der Welt gehört und ausverkaufte Touren spielt, feierte der Ire Barry Keoghan 2023 Erfolge mit seiner Rolle in "The Banshees of Inisherin", für die er für den Oscar und für die Golden Globes nominiert wurde, sowie mit der Hauptrolle im gefeierten Film "Saltburn". Bald wird er zudem in von Fans heiß ersehnten "Peaky Blinders"-Film zu sehen sein, der seit September 2024 gedreht wird und voraussichtlich 2025 in die Kinos kommt. Ein Erscheinungsdatum steht noch nicht fest, der Film soll beim Streamingdienst Netflix erscheinen.