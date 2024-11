Ist immer ein Feiertag: Thanksgiving mit Taylor Swift: Das sagt Travis Kelces Mutter dazu

Verbringen "Lover"-Interpretin Taylor Swift (34) und NFL-Star Travis Kelce (35) Thanksgiving zusammen mit der Familie des Profi-Footballspielers? In der "TODAY Show" hat Kelces Mutter Donna (72) nun Hinweise darauf gegeben, wie das Erntedankfest am 28. November bei der Familie ablaufen werde.

"Football ist immer ein Feiertag"

Wie die 72-Jährige in der US-amerikanischen Fernsehsendung verriet, plane ihre Familie kein großes Festmahl zu Thanksgiving. Womit auch geklärt sein dürfte, ob Popsängerin Taylor Swift am Familienessen teilnehme oder nicht. Grund dafür sei das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders am darauffolgenden Freitag. "Ich werde zu einem Footballspiel gehen. Travis spielt am Tag nach Thanksgiving. Wissen Sie, Football ist immer ein Feiertag. Es ist die Football-Familie", so die 72-Jährige zu den Moderatoren.

Das bedeute jedoch nicht, dass der Profi-Footballspieler und die Sängerin nicht selbst zu einem Thanksgiving-Essen in Kelces Villa in einem Vorort von Kansas City einladen könnten.

Taylor Swift zu Gast bei den Kansas City Chiefs

Seit Beginn ihrer Beziehung mit Kelce habe Swift bereits 17 Spiele der Kansas City Chiefs besucht, darunter jedes Heimspiel des NFL-Teams in der aktuellen Saison. Die Chancen stehen also gut, dass sie auch am Black Friday, den 29. November, mit Kelces Mutter Donna wieder in der VIP-Lounge Platz nehmen wird.

Aktuell ist die Sängerin noch mit ihrer "Eras Tour" bis zum 23. November in Toronto, Kanada, unterwegs. Ihr nächster Auftritt ist erst für 6. Dezember im kanadischen Vancouver geplant.