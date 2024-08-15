Ist heute Feiertag? (Maria Himmelfahrt, 15. August)

Himmelfahrt ist nicht gleich Himmelfahrt - und damit auch nicht überall arbeitsfrei. Warum das christliche Fest gleich zweimal im Kalender steht.
Die katholische Kirche begeht am 15. August das Hochfest Mariä (auch Maria) Himmelfahrt - nicht zu verwechseln mit Christi Himmelfahrt 39 Tage nach Ostern. Maria Himmelfahrt ist das bedeutendste Marienfest der römisch-katholischen Kirche, das auch in der orthodoxen Kirche gefeiert wird. Einen Gedenktag für die Gottesmutter Maria kennt das frühe Christentum bereits seit dem 5. Jahrhundert