Ist es wirklich so gesund?: Haare natürlich trocknen: Ist es die bessere Alternative zum Föhnen?

Ist es wirklich so gesund?

1 Haare ohne Föhnen trocknen zu lassen, ist nicht immer die bessere Alternative für eine gesunde Haarstruktur. Foto: IMAGO/Depositphotos

Ist Lufttrocknen wirklich gesünder für die Haare? Darum ist das natürliche Trocknen nicht immer ideal für die Haarstruktur: Mit den richtigen Tipps sind die Haare besser vor Schäden geschützt - ganz ohne Föhnstress.











Kein Hitzestress durch langes und heißes Föhnen: Nach einer erfrischenden Dusche die Haare einfach an der Luft trocknen zu lassen, klingt nach einer schonenden und einfachen Methode für schönes, gesundes Haar. Doch so verlockend es auch klingt, die Haare auf natürliche Weise zu trocknen, stellt sich die Frage: Ist das wirklich so gesund, wie man denkt? Oder kann man beim Lufttrocknen auch etwas falsch machen?