Nach zwei Film-Fortsetzungen der beliebten Serie "Downton Abbey" steht der Starttermin des dritten Teils endlich fest: Am 12. September 2025 werden die Familie Crawley und ihr Sortiment an Mägden, Butlern, Köchen, Fahrern und wohlhabenden Verwandten auf die Leinwand zurückkehren.

Das Historiendrama "Downton Abbey 3" wird bereits seit Mai in Großbritannien produziert. Das Drehbuch stammt wie das der filmischen Vorgänger von Schöpfer Julian Fellowes (74). Regie führt wie im 2022 veröffentlichten zweiten Teil Simon Curtis.

Die Fans können das Ergebnis wohl kaum erwarten. Die Veröffentlichung des Startdatums auf der offiziellen Instagram-Seite von "Downton Abbey" hat in kurzer Zeit tausende Likes bekommen.

Wie geht es bei den Crawleys weiter?

Vorsicht, Spoiler: "Downton Abbey II: Eine neue Ära" endet in den späten 1920er-Jahren mit dem traurigen Tod der Crawley-Matriarchin Lady Violet (Maggie Smith, 89), die das Zepter an ihre Enkelin, Lady Mary (Michelle Dockery, 42), weitergegeben hat, um die Dinge in Downton am Laufen zu halten. Details zur Handlung der Fortsetzung gibt es noch nicht. Allerdings werden neue Schauspieler zum bekannten Cast dazustoßen, wie unter anderem "Variety" berichtet.

Charakterdarsteller Paul Giamatti (57) wird im Kinofilm "Downton Abbey 3" seine aus der Serie bekannte Rolle des US-amerikanischen Lebemanns Harold Levinson verkörpern, den Bruder der von Elizabeth McGovern (62) gespielten Cora. Außerdem dabei sind: Joely Richardson (59), Alessandro Nivola (51), Simon Russell Beale (63) und Arty Froushan (31) in bisher nicht genannten Rollen.

Das große Finale

Schon vor der offiziellen Ankündigung hat sich Darstellerin Imelda Staunton (68), die in beiden Vorgänger-Filmen Maud Bagshaw, die Kammerfrau der Königin mimt, im März zum dritten und letzten Teil der Reihe geäußert: "Es wird einen letzten Film geben - da habt ihr's", hatte sie "BBC Radio 2" verraten.

Babyfreuden am Set

"Downton Abbey"-Star Joanne Froggatt (43), die das Hausmädchen Anna Bates spielt, wird erstmals Mutter. Das enthüllte die Schauspielerin am Dienstag (25. Juni) bei den Into Film Awards in London, wo sie in einem roten, eng anliegenden Minikleid ihren Babybauch der Öffentlichkeit präsentiert hat. Wie sie den Bauch während der Dreharbeiten versteckt, wird dann wohl im September 2025 enthüllt.