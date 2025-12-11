Ist er EsDeeKid?: Timothée Chalamet reagiert auf Rapper-Gerüchte

Ist Timothée Chalamet heimlich ein britischer Rapper? Diese verrückte Theorie sorgt seit Wochen im Netz für Wirbel. Jetzt hat sich der Hollywood-Star erstmals zu den Gerüchten geäußert - und seine Antwort heizt die Spekulationen weiter an.
Es ist eine der absurdesten Promi-Theorien des Jahres: Timothée Chalamet (29) soll angeblich ein Doppelleben als maskierter britischer Rapper führen. Bei einem Radiointerview in London am 11. Dezember wurde der Hollywood-Star nun erstmals direkt mit den Gerüchten konfrontiert - und seine Reaktion dürfte die Spekulationen kaum beenden.