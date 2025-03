Ist die Preisverleihung Geschichte?: Absage für 2025: Pausieren die MTV Movie & TV Awards für immer?

1 Sind Auftritte wie dieser von Jennifer Lopez bei den MTV Movie & TV Awards 2022 für immer Geschichte? Foto: BFA/Action Press

Früher begeisterten die MTV Movie & TV Awards mit ihrer lockeren Stimmung, doch nun soll die einstige Kult-Preisverleihung bereits zum zweiten Mal in Folge nicht stattfinden. Eine Pause für immer?











Schlechte Nachrichten für alle, die auf die Rückkehr der MTV Movie & TV Awards gewartet haben. Wie das US-Portal "TMZ" erfahren haben will, wird die Preisverleihung auch in diesem Jahr pausieren. Das sollen Quellen aus dem Umfeld der Produktion mitgeteilt haben. Dem Bericht zufolge sei die Zukunft der einst so beliebten Popkultur-Awards derzeit ungewiss. "TMZ" zufolge gibt es im Moment keine konkreten Pläne, dass sie im nächsten Jahr wieder stattfinden werden. Sogar eine komplette Abschaffung sei offenbar möglich.