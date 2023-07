1 Marc-Eric Lehmann und Harald Gööckler im Berliner Hotel Adlon Kempinski. Foto: /dpa

„Wieder in festen Händen“ sei der Designer, vermelden Medien. Gegenüber unserer Redaktion stellt Harald Glööckler klar: „Mein Beziehungsstatus lautet Single.“ Der junge CDU-Politiker Marc-Eric Lehmann sei „ein wichtiger Mensch“ in seinem Leben.









So schnell geht’s dann auch wieder nicht. Anfang des Jahres hat Harald Glööckler die Trennung von seinem Ehemann Dieter Schroth bekannt gegeben. 35 Jahre lang waren die beiden ein Paar, das einst in Stuttgart die Boutique Pompöös beim Tagblattturm führte. Weil man den 58-jährigen Modedesigner in letzter Zeit in Berlin immer öfter an der Seite des 26-jährigen Nachwuchspolitikers Marc-Eric Lehmann, des CDU-Ortsvorsitzenden in Berlin-Frohnau, sieht und weil es bei Instagram gemeinsame Fotos der beiden gibt, ist seit Dienstag in Boulevardblättern zu lesen, „Herr Glööckler“ sei „glüücklich“, habe Schmetterlinge im Bauch, schwebe auf Wolke sieben, weil frisch verliebt, ein junger Politiker habe sein Herz erobert. Doch stimmt das? Wir haben ihn gefragt.