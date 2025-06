Fällt der 19. Juni 2025 auf einen Feiertag? Die Antwort: Ja, aber nicht für alle. Der Tag ist in mehreren Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag, in anderen hingegen ein ganz normaler Arbeitstag. Grund ist Fronleichnam, ein katholisches Hochfest, das 2025 auf Donnerstag, den 19. Juni fällt.

Ist der 19. Juni 2025 ein Feiertag?

Der 19. Juni 2025 ist in Deutschland kein bundesweiter Feiertag. Fronleichnam ist nur in bestimmten Bundesländern gesetzlich anerkannt. Ob man an diesem Tag frei hat, hängt also vom Wohn- oder Arbeitsort ab.

In diesen Bundesländern ist der 19. Juni ein Feiertag:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

In diesen sechs Bundesländern ist Fronleichnam ein gesetzlicher Feiertag. Schulen, Behörden und viele Geschäfte bleiben dort geschlossen.

Kein Feiertag am 19. Juni in diesen Bundesländern:

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Dort ist der 19. Juni 2025 ein ganz normaler Arbeitstag. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen regulär zur Arbeit erscheinen – es sei denn, sie nehmen Urlaub.

Gibt es Ausnahmen?

Ja. In katholisch geprägten Gemeinden in Sachsen und Thüringen kann Fronleichnam durch eine Sonderregelung ebenfalls als gesetzlicher Feiertag gelten. Das ist aber die Ausnahme und gilt nur regional begrenzt.

Was wird an Fronleichnam gefeiert?

Fronleichnam ist ein katholisches Hochfest, das immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten gefeiert wird. Es steht ganz im Zeichen der Eucharistie, der Verehrung des Leibes Christi. In vielen Gemeinden finden an diesem Tag Prozessionen statt, bei denen das geweihte Brot (Hostie) durch die Straßen getragen wird. Der Name „Fronleichnam“ stammt vom mittelhochdeutschen „vrône lîcham“ und bedeutet übersetzt „des Herrn Leib“.