Am 15. August feiern Katholiken die Aufnahme Marias in den Himmel. Aber in welchen Bundesländern ist Mariä Himmelfahrt eigentlich ein Feiertag?

Der 15. August ist für Katholiken zwar ein wichtiger Feiertag, aber ein offizieller bzw. arbeitsfreier Feiertag ist Mariä Himmelfahrt nur in wenigen Regionen Deutschlands. Ein gesetzlicher Feiertag ist Mariä Himmelfahrt in:

Saarland

Bayern (etwa 80 % der bayrischen Gemeinden)

Während der 15. August im ganzen Saarland ein offizieller Feiertag ist, ist Mariä Himmelfahrt in Bayern „nur“ in etwa 80 Prozent der Gemeinden ein arbeitsfreier Tag. Hier ist der 15. August nur in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung ein offizieller Feiertag. In welchen bayrischen Gemeinden der Tag ein gesetzlicher und arbeitsfreier Feiertag ist, kann hier auf der Seite des bayrischen Landesamtes für Statistik nachgeschlagen werden.

Wo ist der 15. August kein Feiertag?

Kein Feiertag ist Mariä Himmelfahrt in den folgenden Bundesländern:

Baden-Württemberg

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Was wird am Mariä Himmelfahrt gefeiert?

Am 15. August feiern die Katholiken die „leibliche Aufnahme Marias in den Himmel“. Im katholischen Glauben lebt die Seele nach dem Tod weiter. Der Körper soll dem Glauben nach allerdings erst am Tag des Jüngsten Gerichtes auferweckt werden. Die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel stellt daher ein besonderes Privileg dar, was die enge Verbundenheit zwischen Gott und Maria betonen soll. Hierbei spielt vor allem die Rolle als Mutter Jesus und vor allem ihre Bereitschaft, ihn zur Welt zu bringen eine Rolle. Daher gilt Maria in der katholischen Kirche auch als Vorbild des Glaubens, der Demut und der Hingabe.