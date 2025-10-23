Ist das gerecht?: 247 Menschen im Kreis Ludwigsburg verdienen mehr als eine Million

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten prangert an, wie die Schere beim Einkommen auseinander geht. Tatsächlich ist die Zahl der Megaverdiener stark angestiegen.
Der Ludwigsburger Oberbürgermeister Matthias Knecht und Landrat Dietmar Allgaier müssen bestimmt nicht am Hungertuch nagen. Beide sind in der Besoldungsgruppe B8 eingruppiert, streichen damit genau 12.622,17 Euro im Monat ein. Über solche Einkünfte von Führungskräften im öffentlichen Dienst können etliche Spitzenkräfte in anderen Wirtschaftszweigen aber nur müde lächeln. Wie Daten des Statistischen Landesamts zu entnehmen ist, leben im Landkreis sage und schreibe 247 Menschen, deren Einkommen mehr als eine Million Euro pro Jahr beträgt.