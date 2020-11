1 Issam Abdul-Karim, Michael Ballweg und Marian Schreier antworten auf persönliche Fragen. Foto: Lichtgut/Imago Images/Future Images/ansgar/Collage Kares

Das eigene Vorbild, die beste Eigenschaft der Stuttgarter, das Abendprogramm am Sonntag – die OB-Kandidaten antworten in der Serie „Kurz und Knackig" auf persönliche Fragen. Im ersten Teil mit Issam Abdul-Karim, Michael Ballweg und Marian Schreier.

Am 29. November steht fest, wer in Stuttgart auf dem Chefsessel im Rathaus sitzen darf. Das Feld ist im Vergleich zum ersten Wahlgang von vierzehn auf neun OB-Kandidaten geschrumpft. Wir haben daher unsere Serie „Kurz und Knackig" auf die verbliebenen Bewerber aktualisiert. Im ersten Teil müssen die Einzelbewerber Issam Abdul-Karim, Michael Ballweg und Marian Schreier persönliche und klare Antworten liefern, abseits des Wahlkampfsprechs.

Was ist Ihre Lieblingslinie im öffentlichen Verkehr durch Stuttgart?

Issam Abdul-Karim: Die U5!

Michael Ballweg: Keine – Ich fahre mit dem Fahrrad.

Marian Schreier: U4 Hölderlinplatz Richtung Untertürkheim, weil ich sie zu Schulzeiten oft genutzt habe (damals noch als U2 Richtung Neugereut).

Willkommen in der Mutterstadt: Die Fantastischen Vier, Max Herre, Massive Töne, Cro oder doch lieber ... ?

Issam Abdul-Karim: … die da, die Freitags nie kann!

Michael Ballweg: ... Friedrich Schiller.

Marian Schreier: ... Freundeskreis.

Welchen Platz in Stuttgart halten Sie für den schönsten?

Issam Abdul-Karim: Höhenpark Killesberg, mit seiner Vielfalt und der dampfenden Lokomotive!

Michael Ballweg: Bismarckturm Stuttgart.

Marian Schreier: Wenn es um den Ausblick geht die Grabkapelle auf dem Württemberg.

Von welcher Stadt kann sich Stuttgart etwas abschauen?

Issam Abdul-Karim: Von der Stadt Curitiba in Brasilien. Sie ist Vorbild für den modernen Aufbruch!

Michael Ballweg: Von allen, die den Fluss ins Stadtbild integriert haben.

Marian Schreier: Von Wien wie man über Jahrzehnte systematisch Stadtentwicklung betreibt und bezahlbaren Wohnraum schafft.

Die größte Schwäche der Stuttgarter ist ...

Issam Abdul-Karim: ... ihre Bequemlichkeit!

Michael Ballweg: Ich maße mir nicht an, über andere zu urteilen.

Marian Schreier: ... dass sie gelegentlich zu selbstkritisch sind.

Meine größte Schwäche ist ...

Issam Abdul-Karim: ... dass ich verletzbar bin!

Michael Ballweg: ... Ungeduld.

Marian Schreier: ... Ungeduld.

Die Menschen in Stuttgart können am besten ...

Issam Abdul-Karim: ... tüfteln und Kuchen backen!

Michael Ballweg: ... zusammenhalten.

Marian Schreier: ... nacheinander schauen.

Wer ist der Mensch, den Sie am meisten bewundern?

Issam Abdul-Karim: Meine Mama!

Michael Ballweg: Bertold Brecht.

Marian Schreier: Vielleicht nicht bewundern, aber Carolin Emcke finde ich beeindruckend.

Was ist das letzte Geschenk, das Sie jemandem gemacht haben?

Issam Abdul-Karim: Eine Apple-Watch zum 25. Geburtstag meiner Tochter Eileen!

Michael Ballweg: Blumen.

Marian Schreier: Ein Buch.

Welcher aktueller oder ehemalige VfB-Spieler würde bei Ihnen immer in der Startelf stehen?

Issam Abdul-Karim: Jürgen Klinsmann. Bei der WM 2006 hat er die Elf und die Nation als Team geschweißt.

Michael Ballweg: Mario Gomez.

Marian Schreier: Thomas Hitzlsperger.

Mit welcher historischen Stuttgarter Persönlichkeit würden Sie sich gern mal auf ein Viertele treffen, wenn das möglich wäre?

Issam Abdul-Karim: Ich bevorzuge lieber einen Cappuccino mit König Wilhelm I. von Württemberg.

Michael Ballweg: Olga, Königin von Württemberg.

Marian Schreier: Nachdem viele meiner Mitbewerber*innen das schon erlebt haben wollen, möchte ich auch einmal mit der Stuttgardia sprechen.

In meiner Küche darf ... nicht fehlen.

Issam Abdul-Karim: scharf

Michael Ballweg: Chili

Marian Schreier: die Kaffeemaschine

Sonntag, 20.15 Uhr, trifft man mich ...

Issam Abdul-Karim: ... in der Pizzabar oder in meinem Café 1/1 am Killesberg mit meiner Frau.

Michael Ballweg: ... beim Hundespaziergang.

Marian Schreier: ... ab und an beim Tatort schauen, sonst Netflix.

Welcher Besuch ist Ihnen lieber: Sportereignis in der Scharrena/Mercedes-Benz Arena, Aufführung in der Staatsoper, Konzert in der Porsche-Arena, Schlendern auf dem Wasen?

Issam Abdul-Karim: Die Aufführung in der Staatsoper, da finde ich Inspirationen und Kraft für meine Projekte!

Michael Ballweg: Konzert in der Sportarena.

Marian Schreier: Ein Sportereignis.

Diesen Film kann ich immer wieder schauen:

Issam Abdul-Karim: „Wer weiß, wohin?“ von Nadine Labaki - Frauen zeigen lustige Tricks für ein friedliches Miteinander.

Michael Ballweg: Bin ich schön (Doris Dörrie).

Marian Schreier: Some like it hot / Manche mögen’s heiß.

Mein größter Wunsch wäre ...

Issam Abdul-Karim: ... dass wir einfach machen!

Michael Ballweg: ... dass alle Menschen in Frieden und in Freiheit miteinander leben.

Marian Schreier: ... endlich mal wieder ausschlafen.

