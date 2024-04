1 Benjamin Netanjahu wird operiert (Archivbild). Foto: dpa/Ohad Zwigenberg

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird sich am Sonntagabend einer Operation unterziehen. Was über den Eingriff bekannt ist und wer die Amtsgeschäfte zeitweise übernimmt.











Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sollte am Sonntagabend operiert werden. Bei einer Routineuntersuchung am Samstag sei bei dem 74-Jährigen eine Hernie festgestellt worden, teilte Netanjahus Büro am Sonntag mit. Der Eingriff wird den Angaben zufolge unter Vollnarkose durchgeführt. Justizminister Jariv Levin, der auch stellvertretender Ministerpräsident ist, werde derweil die Amtsgeschäfte des Regierungschefs übernehmen. Für Sonntagabend war eine Sitzung des Kriegskabinetts geplant.