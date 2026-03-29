Israels Einmarsch im Libanon: Der Krieg im Libanon könnte den Iran-Krieg überdauern

Im Schatten des Iran-Kriegs haben die Kämpfe zwischen Hisbollah und Israel eine eigene Dynamik entwickelt. Die Auswirkungen für den Libanon sind dramatisch.
Die Kämpfe im Libanon zwischen der Hisbollah-Miliz und der israelischen Armee sind zu einem neuen Krieg eskaliert, der den Iran-Konflikt überdauern dürfte. Israelische Truppen rücken nordwärts auf libanesisches Gebiet vor, um eine Pufferzone im Nachbarland zu schaffen. Bemühungen der libanesischen Regierung um eine Entwaffnung der vom Iran unterstützten Hisbollah sind vorerst gescheitert. Die wichtigsten Fragen und Antworten.