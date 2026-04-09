Israels Angriffe im Libanon: Beschämende Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leid

1 Libanesische Sanitäter tragen den Leichnam eines Kameraden, der bei einem israelischen Luftangriff getötet wurde – die humanitäre Katastrophe geht im Nahost-Krieg unter. Foto: Hussein Malla/dpa

Die israelische Armee eskaliert weiter im Libanon – mit vielen neuen Toten. Doch die Bundesregierung scheut klare Reaktionen. Das ist absolut unverständlich, meint unser Autor.











Link kopiert



Es reicht längst – des jüngsten Blutbads im Libanon mit über 200 Toten hätte es nicht mehr bedurft, um die Frage zu stellen: Wann setzt die westliche Wertegemeinschaft der israelischen Regierung ein Stopp-Zeichen, das von dieser auch verstanden wird? Angesichts der Historie zeigt sich speziell die Bundesregierung unfähig, angemessen auf die unverhältnismäßige Gewalt der israelischen Armee zu reagieren. Die vagen Reaktionen sind beschämend.