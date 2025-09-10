Israels Angriff auf Katar: Trumps Ruf in Nahost ist beschädigt

Mit dem Angriff auf Hamas-Führer in Doha zertrümmert Israel nicht nur die Hoffnung auf eine Feuerpause im Gazakrieg, sondern auch das Vertrauen arabischer Staaten in die USA.
„Schurkenstaat“ wird Israel nach seinem Angriff in Katar in arabischen Staaten genannt: Der Luftschlag gegen die Hamas-Führung in Doha hat die Verhandlungen über eine neue Gaza-Feuerpause vorerst beendet und das Vertrauen arabischer Golf-Staaten in die Führungsmacht USA in der Region tief erschüttert. Dass selbst ein Vermittler wie Katar nicht vor Angriffen des US-Partners Israel sicher ist, werde Folgen für das Verhältnis zwischen den arabischen Staaten und Amerika haben, sagen Experten.