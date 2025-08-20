Israelfeindlicher Anschlag: Polizei fahndet mit Bild nach Brandstifter von Korntal

Ein Brand mit Millionenschaden auf dem Gelände eines Baustoffhandels in Korntal-Münchingen machte im Juni Schlagzeilen. Nun werden Fotos des mutmaßlichen Täters publik.
Wer ist die Person auf den Bildern einer Überwachungskamera? Nach dem Brand auf dem Gelände eines Baustoffhandels im Stadtteil Korntal Ende Juni fahndet die Polizei nun mit Bildern aus Überwachungskameras öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Zuvor war die Ermittlungsgruppe „Silo“ gebildet worden, sie ermittelt unter der Leitung des Staatsschutzes. Denn eine politisch motivierte Tat war schon früh nicht ausgeschlossen worden: Der betroffene Baustoffhändler hatte nach dem 7. Oktober 2023, dem Überfall der Hamas auf Israel, auf seinem Betriebsgelände weithin sichtbar mehrere Israel-Flaggen gehisst.