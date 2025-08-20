Israelfeindlicher Anschlag: Polizei fahndet mit Bild nach Brandstifter von Korntal

Ein Brand mit Millionenschaden auf dem Gelände eines Baustoffhandels in Korntal-Münchingen machte im Juni Schlagzeilen. Nun werden Fotos des mutmaßlichen Täters publik.

Wer ist die Person auf den Bildern einer Überwachungskamera? Nach dem Brand auf dem Gelände eines Baustoffhandels im Stadtteil Korntal Ende Juni fahndet die Polizei nun mit Bildern aus Überwachungskameras öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Zuvor war die Ermittlungsgruppe „Silo“ gebildet worden, sie ermittelt unter der Leitung des Staatsschutzes. Denn eine politisch motivierte Tat war schon früh nicht ausgeschlossen worden: Der betroffene Baustoffhändler hatte nach dem 7. Oktober 2023, dem Überfall der Hamas auf Israel, auf seinem Betriebsgelände weithin sichtbar mehrere Israel-Flaggen gehisst.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei mit Verweis auf den aktuellen Ermittlungsstand nun gemeinsam mitteilen, soll am 22. Juni kurz nach 5 Uhr eine Person mit einem Mountainbike von der Ortsmitte kommend die Talstraße entlang und anschließend auf das Firmengelände gefahren sein. „Vermutlich dürfte es sich um einen Mann handeln, der dunkel gekleidet war, einen roten Rucksack mitführte und dessen Gesicht mit einer Sturmhaube verdeckt war“, so die Polizei. Auf dem Gelände soll der Tatverdächtige Flaggen des Staates Israel, die neben anderen Landesflaggen auf den Silos angebracht waren, abgenommen haben. Anschließend soll er an mehreren Stellen auf dem Firmengelände Feuer gelegt haben. Gegen 5.30 Uhr soll der Tatverdächtige mit dem Mountainbike die Flucht ergriffen und wieder über die Talstraße in Richtung Ortsmitte davongefahren sein.

Ein Bild der Überwachungskamera Foto: Polizei

Bei dem Brand im Juni wurden eine Halle, mehrere Silos sowie Lastwagen ganz beziehungsweise teilweise zerstört. Die Höhe des entstandenen Schadens beträgt laut der Polizei rund 1,5 Millionen Euro.

Ein anderes Bild der Überwachungskamera Foto: Polizei

Bislang gingen bei der Ermittlungsgruppe „Silo“ nach Angaben der Behörden fünf Hinweise von Zeugen ein. Diese wurden beziehungsweise werden demnach noch geprüft. Weitere Hinweise erhofft sich die Kriminalpolizei jetzt durch die Veröffentlichung von Bildern, die Überwachungskameras festgehalten haben. Sie stammen aus Kameras, die sich auf dem Firmengelände befinden.

Ein weiterer Ausschnitt, was eine Überwachungskamera festhielt Foto: Polizei

Zeugen, die Angaben zu der aufgenommenen Person oder dem Mountainbike machen können, können sich unter der Telefonnummer 0800/ 1 10 02 25 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de an die Kriminalpolizei wenden.