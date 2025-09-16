Israelfeindlicher Anschlag: Brand in Korntal: Weitere Zeugen haben sich gemeldet

Politisch motivierte Tat war früh nicht ausgeschlossen worden

Der Brand mit Millionenschaden auf dem Gelände eines Baustoffhandels in Korntal-Münchingen hatte im Juni Schlagzeilen gemacht. Ende August veröffentlichte die Polizei dann Fotos des mutmaßlichen Täters. Zuvor war die Ermittlungsgruppe „Silo“ gebildet worden, sie ermittelt unter der Leitung des Staatsschutzes. Denn eine politisch motivierte Tat war schon früh nicht ausgeschlossen worden: Der betroffene Baustoffhändler hatte nach dem 7. Oktober 2023, dem Überfall der Hamas auf Israel, auf seinem Betriebsgelände in Korntal weithin sichtbar mehrere Israel-Flaggen gehisst.