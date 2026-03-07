Naher und Mittlerer Osten: Schwere Angriffe auf den Iran - Trump droht

Nach einer Nacht mit schweren Angriffen entschuldigt sich der iranische Präsident Massud Peseschkian scheinbar bei den Nachbarn. US-Präsident Donald Trump reagiert mit einer scharfen Drohung.
Berlin - Nach erneut schweren Angriffen der USA und Israels hat US-Präsident Donald Trump dem Iran mit der "vollständigen Zerstörung" und dem "sicheren Tod" für bislang angeblich verschonte Ziele und Menschengruppen gedroht. Der Iran werde "in die Hölle geprügelt", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social, also massiv und schwer geschlagen. Am heutigen Samstag werde der Iran "sehr hart getroffen" werden, kündigte Trump an.