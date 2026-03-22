Nahost: Trump setzt Iran Ultimatum für Öffnung der Straße von Hormus

Ölpreise steigen, Schiffe stecken fest. Trump setzt dem Iran ein Ultimatum, die für den globalen Ölmarkt wichtige Straße von Hormus zu öffnen. Der Konflikt droht zu eskalieren.
Washington - US-Präsident Donald Trump droht dem Iran mit der Zerstörung seiner Energieanlagen, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Andernfalls würden die USA Irans Kraftwerke angreifen und zerstören, "beginnend mit dem größten!", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social.