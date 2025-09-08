Israel: Mehrere Tote bei Anschlag in Jerusalem

1 Bei dem Anschlag in Jerusalem kamen mindestens vier Menschen ums Leben. Foto: Magen David Adom/dpa/Magen David Adom

Die Lage in Nahost ist seit Beginn des Gaza-Kriegs extrem angespannt. Immer wieder ist es zu Anschlägen von Palästinensern auf Israelis gekommen. Nun fallen in Jerusalem Schüsse.











Bei einem Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Sanitätern mindestens vier Menschen getötet worden. Der israelische Rettungsdienst Magen David Adom berichtete, fünf weitere Personen seien schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht worden. Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag im Norden der Stadt aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka teilte mit, zwei mutmaßlich palästinensische Attentäter seien getötet worden.