Gaza - Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas sieht den Gaza-Krieg als beendet an. "Wir haben Garantien von den Vermittlern und der US-Regierung erhalten und alle haben bestätigt, dass der Krieg vollständig vorbei ist", sagte der höchste Hamas-Anführer im Ausland, Chalil al-Haja, in einer Fernsehansprache am Abend.