Israel: Flugverkehr am Flughafen von Tel Aviv unterbrochen

Der Flugverkehr am internationalen Flughafen von Tel Aviv ist am Montagnachmittag vorübergehend unterbrochen - später aber wieder aufgenommen worden. Das sind die Gründe für den Ausfall.

Am Montagnachmittag wurde der Flugverkehr am internationalen Flughafen von Tel Aviv temporär unterbrochen. Die israelischen Behörden teilten zunächst lediglich mit, dass „in Zusammenarbeit mit den Sicherheitsbehörden die Starts und Landungen gestoppt wurden“. Wenig später wurde dann die Wiederaufnahme des Flugverkehrs verkündet.

Im Onlinemedium „Ynet“ hieß es unter Berufung auf die Behörden, die Unterbrechung des Luftverkehrs sei auf eine Anweisung der Armee zurückgegangen. „Die Luftwaffe hat gefordert, die Starts und Landungen für eine halbe Stunde zu unterbrechen - offenbar nachdem ein verdächtiges Objekt entdeckt wurde“.

Der Flughafen von Tel Aviv wird wegen der angespannten Lage in Nahost von vielen internationalen Airlines seit geraumer Zeit nicht mehr angeflogen. Die Lufthansa beispielsweise erklärte am Montag, dass sie ihren Flugstopp in die israelische Metropole bis einschließlich 10. November verlängert habe. Dies gelte auch für die weiteren Fluggesellschaften ihrer Unternehmensgruppe: Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa Cargo und Swiss.