Nach dem auffälligen Publikumserfolg von Israel beim Eurovision Song Contest prüfen die Veranstalter, ob man auch künftig bis zu 20 Mal abstimmen darf. Außerdem will die Europäische Rundfunkunion (EBU) ihre Regeln zu Werbekampagnen für Kandidaten unter die Lupe nehmen, teilte Martin Green, der ESC-Chef der EBU, mit.

Die israelische Sängerin Yuval Raphael hatte am Sonntag in Basel den zweiten Platz hinter dem Österreicher JJ belegt. Die Überlebende des islamistischen Terrormassakers vom Oktober 2023 erhielt die meisten Publikumsstimmen, wurde jedoch von den nationalen Fachjuroren deutlich schwächer bewertet. Mehrere beteiligte Fernsehsender stellten daraufhin die Stimmabgabe infrage. Die spanische Anstalt RTVE kündigte einen Antrag auf Überprüfung des Televotings an und stellte in den Raum, dass die Abstimmung durch den Konflikt im Gazastreifen politisch beeinflusst worden sei.

EBU: Sicherheitsmaßnahmen garantieren korrekte Abstimmung

ESC-Direktor betonte dagegen, dass die korrekte Stimmabgabe und Auswertung durch vielstufige Sicherheitsmaßnahmen garantiert seien. Ein EBU-Ausschuss werde jedoch die Regel prüfen, wonach pro Endgerät 20 Stimmen abgegeben werden können. Er betonte gleichzeitig, dass es „derzeit keine Beweise gibt, dass dies das Endergebnis unverhältnismäßig beeinflusst“.

Solche Kampagnen sind laut Green nach den derzeitigen Regeln erlaubt. Künftig wolle die EBU jedoch sicherstellen, dass mit Werbeaktionen nicht Menschen überproportional mobilisiert würden, die der gleichen Gemeinschaft wie die jeweiligen Künstler angehörten, schrieb er.