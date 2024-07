Israel attackiert Ziele im Jemen: Eine Miliz mehr im Kampf gegen Israel

1 Ein Verletzter aus Hudaida, der nach einem israelischen Luftangriff auf Ziele in der jemenitischen Stadt versorgt wurde. Foto: dpa/Uncredited

Israels Vergeltungsschlag gegen die Huthi-Miliz im Jemen schafft neues Leid. Warum er an der strategischen Lage wenig ändert, schreibt StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.











Noch mehr Tote, noch mehr Verletzte, noch mehr Leid. In dieser Hinsicht folgt Israels Vergeltung für den tödlichen Drohnen-Angriff der Huthi-Miliz aus dem Jemen auf ein Tel Aviver Wohngebiet der grausamen Logik all der sich überlappendenden Langzeit-Konflikte im Nahen Osten. Eine Logik mit entsetzlichen Folgen für alle Betroffenen. An der aktuellen Lage aber ändert der Schlag gegen die Hafenstadt Hudaida allenfalls Nuancen.