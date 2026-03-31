Das gerade erst gebilligte Gesetz zur Todesstrafe in Israel stößt auf breite Ablehnung. Amnesty spricht von «absoluter Missachtung der Menschenrechte».
New York/Jerusalem - Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International fordert die sofortige Rücknahme des vom israelischen Parlament beschlossenen Gesetzes zur Einführung der Todesstrafe für Terroristen. Die internationale Gemeinschaft müsse "maximalen Druck" auf Israel ausüben, um das Gesetz "sofort aufzuheben" und die Todesstrafe vollständig abzuschaffen, erklärte Amnesty-Regionaldirektorin Erika Guevara-Rosas.