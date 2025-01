1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: dpa/Marcus Brandt

Bei einem Einbruch in eine Apotheke verschwinden Medikamente im Wert von bis zu 100.000 Euro. Bald darauf werden zwei Verdächtige gefasst.











Ein Mann und eine Frau sollen in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) in eine Apotheke eingebrochen sein und Medikamente im Wert von bis zu 100.000 Euro gestohlen haben. Der 40-Jährige und die 33-Jährige wurden nach der Tat in der Nacht auf Freitag im Rahmen einer Fahndung festgenommen, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte.